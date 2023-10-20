الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن قمة السلام المنعقدة غدًا فى القاهرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تعقد، غدًا، بالعاصمة الإدارية بالقاهرة «قمة السلام»، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وإحلال عملية السلام في المنطقة، وقد دعت مصر لانعقاد القمة، بعد أحداث العنف الأخيرة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، ودعوات التهجير إلى سيناء، التي رفضتها القيادة السياسية نهائيًا.

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قمة السلام

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام، معربًا عن أمله فى أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة، وحقنًا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

 

الدول المشاركة في قمة السلام

أعلنت 31 دولة و3 منظمات دولية عن مشاركتها في قمة السلام، حيث أكد زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على حضور القمة غدًا.

دور مصر

تقوم مصر بدور كبير لحل الأزمة الفلسطينية منذ اندلاع الأحداث مطلع شهر أكتوبر الجاري، وترفض القيادة السياسية دعوات تهجير الفلسطينين من غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن تؤكد موقف مصر الداعم لأهالي قطاع غزة، حيث حرصت مصر على المفاوضات حتى تم فتح معبر رفح اليوم لتوصيل المساعدات للأسر المنكوبة في غزة، كما أن قمة السلام المقرر عقدها غدًا من المقرر أن تنتهي إلى قرارات مصيرية بشأن الخروج من الأزمة وتنفيذ حل إقامة الدولتين، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ووقف عمليات الاستيطان من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، المستمرة من بدايات الشهر الحالي التي أسفرت عن استشهاد الآلاف.

العاصمة الإدارية القضية الفلسطينية عملية السلام قطاع غزة قمة السلام

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