البطريرك يازجي: نصلي من أجل وقف العدوان الذي تتعرض له غزة

أعرب البطريرك يوحنا العاشر يازجي في اتصال هاتفي مع المطران خريستوفوروس مطران عمان عن "تضامن كنيسة أنطاكية مع الكنيسة المقدسية بعد الاعتداء الآثم الذي طال جوار كنيسة القديس بورفيريوس في غزة".

تعازيه إلى البطريرك ثيوفيلوس

وطلب البطريرك نقل تضامنه ومحبته وتعازيه إلى البطريرك ثيوفيلوس وإلى سائر مؤمني الكنيسة المقدسية وذلك باسمه وباسم آباء المجمع الأنطاكي المنعقد في البلمند. مؤكدا أن "كنيسة أنطاكية تصلي من أجل وقف هذا العدوان الآثم الذي تتعرض له غزة".

وكان قد أصدر بطاركة ورؤساء كنائس القدس يدينون الهجوم الإجرامي على المستشفى المعمداني في غزة جاء فيه: نحن، بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، نتشارك بتضامنٍ عميق مع أبرشيّة القدس الأسقفيّة لنكون شهودًا على الهجوم الإجرامي الذي وقع في أروقة المستشفى الأهلي الإنجيلي الأسقفي في غزة. حدثت هذه الجريمة المحزنة في نفس اليوم الذي أعلن فيه مسيحيو الأراضي المقدّسة أنّه يوم صوم وصلاة يتوسلون فيه إلى السماء من أجل السلام ووقف الحرب على غزة.

مُستلهمين من الروح الإنسانيّة القويّة أمام الصعوبات الكبيرة، نتذكر الآية من مزمور 18: 34: "قريب هو الرّب من المنكسري القلوب، ويخلّص المنسحقي الروح". لنطلب من الله أن تتجسّد هذه الروح في وجه تدميرٍ مروعٍ لملاذ الرحمة والشفاء في غزة، مما أدى إلى فقدان مئات الأرواح البريئة.

نُدين، ونحن متحدين بصلابة، هذه الجريمة بأشد العبارات. تركتنا التقارير الأوليّة عن مأساة مستشفى الكنيسة في غزة غارقين في الحزن، لانّها تمثّل انتهاكًا عميقًا لمبادىء الإنسانيّة نفسها. لقد تم تدنيس المقدّسات، التي تعتبر ملاذًا مقدّسًا بموجب القانون الدوليّ، من قبل القوات العسكريّة.