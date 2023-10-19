الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى الشهيد هارون البطريرك

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى هارون البطريرك الشهيد وهو تلميذ القديس اغناطيوس النُوري وخَلَفَه على الكرسي الانطاكي.

وامتاز البطريرك الشهيد بغيرته وجهاده فكان مثال الراعي الساهر على الخراف، وعُذِّب وقتل في سبيل المسيح فنال الإكليل حوالى السنة 131. 

العظة الاحتفالية

بهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: طوبى للخادم الذي يشكر الربّ على الخيرات كلّها، أمّا ذاك الذي يطالب بحصّة لنفسه، فإنّه يخفي في أعماقه مال الربّ الإله، وما كان يعتقد أنّه يمتلكه، فهو سيُنتزع منه 

طوبى للخادم الذي حين يتلقّى التهاني والتكريم، لا يعتبر نفسه أفضل ممّا هو عليه إن عومل كشخص تافه وبسيط وحقير. لأنّ قيمة الإنسان الحقيقيّة هي قيمته بعينيّ الله. 

طوبى لرجل الدين الذي لا يستمتع ولا يفرح إلاّ بكلّ ما فعله الربّ، والذي يستخدم ذلك لحمل البشر على محبّة الله بكلّ سعادة... طوبى للخادم الذي لا يتكلّم ليبرز أهميّته، والذي لا يتباهى بقيمته، والذي لا يبدو دائمًا متهافتًا على الكلام، بل يعبّر عن آرائه بحكمة ورصانة. ويل لرجل الدين الذي، بدل الاحتفاظ بالنِعَم التي منحه إيّاه الربّ في قلبه، وبدل جعل الآخرين يستفيدون من أعماله، يكثر من الكلام لإبرازها أمام الناس لإعطاء قيمة لنفسه. هو سيحصل على المكافأة الرخيصة التي كان يريدها، لكن أولئك الذين يصغون إليه لا يحصلون إلاّ على ثمار قليلة... 

 طوبى للخادم الذي يجمع، لكن في السماء ، كنز النِعَم التي يقدّمها له الربّ، والذي لا يبحث عن إظهارها للبشر ليعطي قيمة لنفسه؛ فإنّ العليّ بنفسه هو الذي سيظهر أعماله لمَن يشاء. طوبى للخادم الذي يحافظ في قلبه على أسرار الربّ.

واحتفلت كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، بمرور عشرين عامًا على إعلان القداسة القديس دانيال كومبوني.

ترأس القداس الإلهي الاحتفالي الأب أمجد عزت، الراعي المساعد بالكنيسة، بمشاركة الأب برينو الكومبونياني الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا أموت وعملي لن يموت"، انطلاقًا من أقوال القديس دانيال كومبوني.

وعقب القداس الإلهي، تم استخراج رفات القديس دانيال كومبوني، للتبرك من رفاته المقدسة، بمناسبة تذكار عيده.

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