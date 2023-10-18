5 ملايين عامل بالزراعة والرى والصيد يرفضون "مؤامرة الاحتلال" لتهجير الفلسطينيين

قالت النقابة العامة، والتي تمثل قرابة 5 ملايين عامل بقطاعات الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، بكل فخر واعتزاز وإباء ما ورد من تصريحات قوية ومؤثرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر الصحفي، الذي جمعه المستشار الألماني أولاف شولتس في شأن التصعيد العسكرى المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، ومحاولاتهم المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر إجبار الشعب الفلسطيني للنزوح القسرى من قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبًا شكلًا ومضمونًا.

وجاء في بيان للنقابة: “إذ نثمن غاليًا تصريحات الرئيس ونؤيد بقوة ونساند وندعم بكل إرادة صلبة وعزيمة مطلقة توجهات الدولة المصرية في هذا الأمر، فإننا نعرب عن استعدادنا التام للخروج للتعبير الصريح والواضح عن رفض الـ5 ملايين عامل للمؤامرة الصهيونية الإسرائيلية لترحيل الشعب الفلسطيني الأبى الحر من أراضية المحتلة وقطاع غزة إلى سيناء، داعمة ومؤيدة قرارات الرئيس فى هذا الرفض القاطع، ومساندة لحق الشعب الفلسطيني المؤكد والأصيل في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات والاتفاقيات الدولية، وعاصمتها القدس الشريف”.