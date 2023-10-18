الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

5 ملايين عامل بالزراعة والرى والصيد يرفضون "مؤامرة الاحتلال" لتهجير الفلسطينيين

الفلسطينيين
الفلسطينيين

قالت النقابة العامة، والتي تمثل قرابة 5 ملايين عامل بقطاعات الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، بكل فخر واعتزاز وإباء ما ورد من تصريحات قوية ومؤثرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر الصحفي، الذي جمعه المستشار الألماني أولاف شولتس في شأن التصعيد العسكرى المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، ومحاولاتهم المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر إجبار الشعب الفلسطيني للنزوح القسرى من قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبًا شكلًا ومضمونًا.

وجاء في بيان للنقابة: “إذ نثمن غاليًا تصريحات الرئيس ونؤيد بقوة ونساند وندعم بكل إرادة صلبة وعزيمة مطلقة توجهات الدولة المصرية في هذا الأمر، فإننا نعرب عن استعدادنا التام للخروج للتعبير الصريح والواضح عن رفض الـ5 ملايين عامل للمؤامرة الصهيونية الإسرائيلية لترحيل الشعب الفلسطيني الأبى الحر من أراضية المحتلة وقطاع غزة إلى سيناء، داعمة ومؤيدة قرارات الرئيس فى هذا الرفض القاطع، ومساندة لحق الشعب الفلسطيني المؤكد والأصيل في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات والاتفاقيات الدولية، وعاصمتها القدس الشريف”.

مواد متعلقة

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

سياسيون وخبراء لـ"الدستور": قمة العلمين بين قادة مصر والأردن وفلسطين تحمل رسائل مهمة

حزب مصر أكتوبر: اجتماع المصالحة بالعملين خطوة مهمة لإنهاء الانقسام الفلسطين

"لم ولن تتخلى عنها"..  صحفي: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي

اجتماع العلمين.. مصر تحث الفصائل الفلسطينية على إنهاء الانقسام

الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية يقفون دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الأمة العربية

الأكثر قراءة

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس