الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

21 عامًا على طرحها.. شيرين تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بـ"أم البلاد" (فيديو)

شيرين
شيرين

أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرح أغنيتها “أم البلاد” بعد 21 عامًا على طرحها لأول مرة، لتتصدر الأغنية قائمة الأكثر مُشاهدًة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

وتتضمن الأغنية كلمات مؤثرة ووطنية، وتعبر عن حب الوطن، وتتوجه كلماتها لمصر أم الدنيا وعاصمة فلسطين القدس.

 
الأغنية من كلمات مصطفى كامل، والحان أحمد شاهين، وتوزيع موسيقي أحمد نصر، مهندس صوت أمير محروس.

كلمات الأغنية “أم البلاد”

بلادي بلادي يا أم البلاد
بلادي بلادي يا عشق الفؤاد
يا أرضي وجذوري يا عشقي وبحوري
يا عايشة بهمي يا أبويا وأمي
هواكي في دمي بيجري يا مصر 
هنفضل ولادك شهادة ميلادك
غرامك سلاحنا طموحك طموحنا
قلوبنا و روحنا فداكي يا قدس
حبيبتي أؤمريني ألملم سنيني
أشارك وجودك وأزود ورودك
فدائي في جنودك شهيد إبن مصر 
وديني وربي لأكبر وأربي
وأعلم ولادي حنيني لبلادي
وأموت قلبي راضي عليكي يا مصر
 

ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لقطاع غزة

جدير بالذكر، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني،  وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته.

شيرين 21 عام أم البلاد يوتيوب قائمة الأكثر مشاهدة تصدر الفنانة شيرين

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