بايدن: نعمل على استخدام كل إمكانياتنا لدعم إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه الكامل لإسرائيل، قائلًا: "نعمل على استخدام كل إمكانياتنا لدعم إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة.

من ناحية أخرى، بدأ توافد القادة والزعماء المشاركون في قمة القاهرة للسلام استجابة لـدعوة الرئيس السيسي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات لوصول الطائرة الإماراتية، إلى مطار القاهرة، وكذلك وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.