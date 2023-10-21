السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2023 طيلة أيام الأسبوع

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2023،  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2023

تبدأ مكتبة الاسكندرية فى استقبال زوارها يوميا من السبت وحتى الخميس فى المواعيد التالية:  

يوم السبت: من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 ظهرًا.

ومن يوم الأحد حتى يوم الخميس: من الساعة 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً.

يوم الجمعة : تكون مغلقة.

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مواعيد مكتبة الإسكندرية 2023 بمركز القبه السماوية العلمي والزيارات والمتاحف

 

يوم السبت: من الساعة 10:00 صباحا حتى 2:00 ظهرًا.

ومن يوم الأحد حتى يوم الخميس: من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:00 مساءاً.

يوم الجمعة : تكون مغلقة.

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2023 بمكتبة النشء ومكتبة الطفل

يوم السبت: من الساعة 10:00 صباحا حتى 2:00 ظهرًا. 

ومن يوم الأحد حتى يوم الخميس: من الساعة 9:30 صباحاً حتى 4:00 عصراً.

يوم الجمعة : تكون مغلقة.

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2023 بمكتبة طه حسين

من يوم الأحد حتى يوم الخميس: من الساعة 9:30 صباحا حتى 4:00 عصرا.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية، مجمع ثقافي يضم المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة وهى "المكتبة الفرنكوفونية" و"مكتبة الإيداع" و"مكتبة الخرائط".

كما تضم المكتبة، 6 مكتبات متخصصة وهى مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية ومكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر ومكتبة الطفل ومكتبة النشء وقسم التبادل والأرشيف ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة ونسخة محاكية لأرشيف الإنترنت.

وتضم المكتبة أيضا 4 متاحف، وهى متحف الآثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات ومتحف تاريخ العلوم والقبة السماوية وقاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم وقاعة البانوراما الحضارية وهى وهي عرض تفاعلي قام بإعداده مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ويقدم من خلال تسع شاشات رقمية هي الأولى من نوعها في العالم.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، هى مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون.

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