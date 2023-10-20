الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد: استقلالية الثقافة ضرورة لتحقيق أهدافها

حفل مناقشة تحولات
حفل مناقشة "تحولات الثقافة في مصر"

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه من المهم في التعامل مع القضايا الثقافية النظر إلى الماضي للاعتبار مما حدث فيه، وللتعرف على إيجابيات التجربة برمتها وسلبياتها بدون أية محاولة لجعل أي تجربة ثقافية أيقونة ندعو إلى استعادتها. 

صبحي موسى: ما يحدث في غزة يذكرنا بمأساة الموريسكيين

تحولات الثقافة في مصر 

جاء ذلك، خلال حفل توقيع كتاب "تحولات الثقافة في مصر"، للشاعر والروائي صبحي موسى، الصادر مؤخرا عن داري "بيت الحكمة" و"النسيم"، في مبنى قنصلية بوسط البلد مساء الخميس، بحضور الدكتور كمال مغيث الخبير في المجال التعليمي والتربوي، والمؤلف، وعدد من الكتاب والمثقفين. 

أوضح زايد أنه لا يمكن النظر إلى مرحلة ما من تاريخ الثقافة في مصر على أنها كلها كانت إيجابية، فوزارة الثقافة في عهد ثروت عكاشة، وعلى الرغم من كل إيجابياتها، رافق وجودها الكثير من المشكلات في المجتمع المصري، وهو ما يعنى أن أية تجربة يجب النظر إليها بوجهيها الإيجابي والسلبي. 

الثقافة مستقلة

وشدد زايد على أهمية بقاء الثقافة مستقلة بدون أن يحكمها أي توجه أيدولوجي، لأن استقلاليتها تقود إلى الحرية، منوهًا بأن  المثقف لا يمكن أن يفقد استقلاله لأنه متملك دائمًا من عقله وآرائه.  

أوضح زايد أن وزارة الثقافة أو الدولة لا يمكن أن يصنعا مثقفًا، وأن أكبر المثقفين في مصر وصلوا إلى مكانتهم الثقافية المرموقة بأثر من العمل الجاد والقراءة المستمرة، لافتًا إلى أن دور الدولة لا يتجاوز توفير التعليم الجيد وأن طه حسين قد أدرك جيدًا هذه المسألة فركز في كتابه على التعليم لأن لا سبيل للثقافة إلا التعليم.  

رؤية الدولة للثقافة

ومن أجواء الكتاب: جرت كثير من التحولات التي شهدتها الدولة المصرية، وفي كل تحول كانت خطة الثقافة أو رؤية الدولة للثقافة وطرق تعاملها معها تتغير، فدائما ما كانت الثقافة مرتبطة برؤية الدولة وتوجهها، إذ أنها الداعم الأول لها، فضلا عن كونها المالك الأول لآليات التقنين والتشريع في المجتمع، ومن ثم يمكنها أن تتيح فعلا ثقافيا بعينه، أو أن تقوم بتجريمه ومنعه، هكذا نجد أنه من الضرورة التوقف أمام المؤسسات الثقافية الحكومية بالدرجة الأولى، حيث أنها البوابات الأهم والأعظم في فعل التثقيف، فهي التي تغذي الوعي العام بما تريده الدولة، وذلك وفقا للقوانين التي تتيح وتمنع، كما أنها لديها من المرتكزات الكبرى في الوعي العام ما يؤهلها لإعادة صياغته، أو توجيهه في الأطر المرغوب فيها، ولا يتوقف الأمر عند حدود مؤسسات وزارة الثقافة، فهي تمثل جزءا من كل، وهي ليست الجهة الوحيدة القادرة على تشكيل وصياغة الوعي، بل إن عملها النوعي لا يجعلها تحتل دور الصدارة في هذه المهمة. وربما كانت المؤسسة الوحيدة المؤهلة فيها للعب دور حقيقي في الشارع المصري هي الهيئة العامة لقصور الثقافة، نظرا لتاريخها بدءا من الجامعة الشعبية، وصولا لما هي عليه الآن، وامتلاكها نحو ستمائة موقع على مستوى الجمهورية، ما بين بيوت وقصور ومكتبات ونوادي، وجميعها بمثابة مراكز ثقافية شبه معطلة، لأسباب كثيرة سنرصد بعضها في هذا الكتاب، مما أثر بالسلب على عملها، بل وأفرغ المجتمع المصري من الحضور الثقافي الجاد، وتركه نهبا للفكر التقليدي والأصولي، فراوح المجتمع في مكانه لسنوات طويلة، وأصابته الردة لسنوات أطول. 

يذكر أن صبحي موسى شاعر وروائي صدرت له عدد من المجموعات الشعرية فضلًا عن أعمال روائية من بينها "الموريسكي الأخير"، و"أساطير رجل الثلاثاء"، و"نقطة نظام"، و"صلاة خاصة". 

 

تحولات الثقافة أحمد زايد مكتبة الاسكندرية استقلالية الثقافة القضايا الثقافية صبحي موسي كمال مغيث

مواد متعلقة

صبحي موسى: ما يحدث في غزة يذكرنا بمأساة الموريسكيين

صبحي موسى يناقش "تحولات الثقافة في مصر" بالقنصلية الفرنسية.. الخميس

صبحى موسى يكشف "تحولات الثقافة فى مصر" فى إصدار جديد

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

عمر هريدى يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

طفل فلسطيني يُبكى العالم.. مصور الفيديو يكشف كواليس الواقعة ويُفاجئ الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى