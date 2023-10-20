الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آخر مستجدات الأوضاع بشأن دخول المساعدات لغزة وفتح معبر رفح

معبر فح
معبر فح

قال محمد أبو شنب، مراسل قناة "صدى البلد"، إن المتواجدين أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة أبدوا تفاؤلا كبيرا بشأن عبور المساعدات الإنسانية التي أرسلتها العديد من المؤسسات والمنظمات للقطاع المحاصر، صباح اليوم الجمعة، ولكن هذا التفاؤل تلاشى بعد أن عقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرًا صحفيًا لم يلبِ تطلعاتهم.

وأوضح مراسل قناة صدى البلد، خلال مداخلته في برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة "صدى البلد"، أنه لم يتم السماح لأي قافلة من القوافل الطبية والغذائية بالعبور إلى غزة، رغم حاجة أهالي القطاع لهذه المساعدات بشدة، خاصة في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة كان مخيبًا للآمال، ولم يتضمن أي تصريحات تؤكد التزام المنظمة الدولية بإغاثة غزة وكسر الحصار.

معبر رفح غزة عبور المساعدات صدى البلد الأمين العام للأمم المتحدة حقائق وأسرار مصطفى بكرى

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