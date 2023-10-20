الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مكانه سلة المهملات".. مصطفى بكري يُعلق على تقرير إسرائيلي يطالب بالتهجير

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري، على تقرير أذاعته قناة إسرائيلية ادعت قدرة قوات الاحتلال على استغلال الأزمة الاقتصادية في مصر لإجبارها على استيعاب سكان قطاع غزة.

وندد "بكري" بالتقرير خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مؤكدًا: مصر لن تتنازل عن أرضها أو شعبها مهما كانت الظروف، والجيش المصري قادر على حماية تراب الوطن من أي تهديد".

وأضاف "بكري" أن المصريين والعرب سيتحولون إلى "وحوش كاسرة" ضد أي عدوان، واختتم: كلام المراسل الإسرائيلي مكانه سلة المهملات".

مصطفى بكرى مراسل قناة إسرائيلية إسرائيل غزة حقائق وأسرار صدى البلد

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