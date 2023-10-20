الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري: المصريون أعلنوا اصطفافهم خلف الرئيس حمايًة للأمن القومي

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما شهدته ميادين مصر اليوم الجمعة، هو رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري لا يستسلم للضغوط، وإنما يتحد خلف قائده في كل قضية تمس مصالحه وهويته.

وأشاد "بكري" في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، بالتوافق الوطني الذي أظهره المصريين دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي للبلاد.

وأضاف بكري أن الرئيس السيسي قام بثلاثة إنجازات تاريخية حافظت على استقرار وسلامة مصر، وهي: إنقاذ مصر من حكم جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تخطط لتفتيت الدولة وإثارة الفتنة، والقضاء على فيروس سي الذي كان يهدد صحة الملايين من المصريين، وتأمين حدود مصر من كل اتجاه والتصدي للإرهاب والتدخلات الخارجية.

واختتم “بكري” أن مصر في أيدي آمنة بقيادة الرئيس السيسي، وأنه لن يسمح لأحد بالمساس بالأمن والسيادة والكرامة المصرية.

مصطفى بكرى ميادين مصر الأزمة الاقتصادية حقائق وأسرار صدى البلد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس سي

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