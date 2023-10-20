الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري: شوارع مصر تحولت إلى ساحات دعم للقضية الفلسطينية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه في مظاهرة قوية للتضامن مع القضية الفلسطينية، خرج المصريون في جميع أنحاء البلاد للتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس، ورفعوا الأعلام المصرية والفلسطينية في سماء مصر، وهتفوا بشعارات تؤكد أن فلسطين هي قضية كل عربي ومسلم.

وأشاد بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه عبر شاشة "صدى البلد"، بالمشاركة الجماهيرية في المظاهرات، وقال إنها تعكس حب مصر لفلسطين وتاريخها الحافل بالدفاع عن حقوقها، مؤكدًا أن مصر تواجه محاولات غربية لإضعافها وإبعادها عن دورها القيادي في المنطقة، وأنها لن تتخلى عن أرضها أو شعبها أو قضاياها.

وحذر بكري من المخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وتشتيت شمل أهلها، وقال إن مصر ترفض بشكل قاطع أي فكرة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو غيرها من الدول، كما أكد أن مصر ستظل دائمًا إلى جانب فلسطين حتى تحقق حريتها واستقلالها.

وأشار بكري إلى أن مظاهرات مصر أثارت تأثيرًا كبيرًا في العالم العربي، وأن العديد من الدول ساندت مصر في موقفها المشرف من فلسطين، وأثنى على دور شباب مصر في التحرك والتعبير عن رأيهم في كافة المحافل.

مصطفى بكرى القضية الفلسطينية مظاهرة غزة فلسطين حقائق وأسرار صدى البلد

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