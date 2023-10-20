مصطفى بكرى: مستعدين ننام بدون عشاء ولا نفرط فى أرضنا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري قال كلمته اليوم: "نحن نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن القضية الوطنية تجمع كل المصريين، وتنسيهم أي مشكلات أو هموم، فالجميع الآن لا يتحدث عن أسعار السكر أو الزيت أو البصل، بل العكس، فنحن مستعدون للنوم بدون عشاء، وتحمل الجوع، وتحمل أيضًا الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، ولن نفرِّط في كرامتنا أو عزتنا أو ترابنا أو أرضنا.

وأضاف "بكري" خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشعب المصري لن ينقلب على جيشه، كما يظن البعض، فالمصريون ليس لديهم سوى الجيش أو الشرطة، لأن هذه المؤسسات هي التي تحمينا في الداخل والخارج، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الذي خلصنا من حكم الإرهاب.