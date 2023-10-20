القاهرة الإخبارية: مظاهرات حاشدة قرب السفارتين الإسرائيلية والأمريكية بعمان

قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، إن العاصمة عمان شهدت العديد من المظاهرات بمحيط السفارتين الإسرائيلية والأمريكية.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الآلاف نظموا وقفات تضامنية في وسط البلد بالمنطقة المجاورة للسفارة الإسرائيلية، والسفارة الأمريكية، وجسر الملك حسين وهذه الاعتصامات مستمرة وتم الإعلان عنها مسبقًا وستستمر حتى إدخال المساعدات، مؤكدة أن أعداد المتظاهرين ازدادت خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني.

وتابعت، أن اليوم تم تسيير طائرة مساعدات ثانية وتحدث ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، أن قطع المياه والأغذية والأدوية على قطاع غزة محرم، كما استنكر عمليات قصف النساء والأطفال.

المشهد السياسي

وعن المشهد السياسي، قالت إن المباحثات جارية بين وزير الخارجية أيمن الصفدي، ونظيرته الألمانية، حول توصيل المساعدات لقطاع غزة والضغط على إسرائيل لتهدئة الأوضاع والتوقف عن استهداف المدنيين.