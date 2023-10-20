الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متطوعو "حياة كريمة" بمطروح يشاركون فى المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك متطوعوا مؤسسة حياة كريمة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، فى المظاهرات الحاشدة تضامنا مع قضية الشعب الفلسطيني التى نظمها أبناء مطروح بميدان شارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح.  

وتعالت هتافات المشاركين: " يارب يا رب يا رب الله أكبر.. بالروح بالدم نفديك يا غزة.. غزة غربية غزة فلسطينية..  خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. افتحولنا الحدود.. وحد صفك كتفي فى كتفك القضية هى هى.. اعلناها من مطروح افتحولنا الحدود.. المقاومة هى الحل..  لا لا للتهجير.. سيناء مصرية وغزة فلسطينية.. المقاومة مش ارهاب إسرائيل هي الإرهاب ".

وانطلقت عقب صلاة الجمعة، مظاهرات حاشدة نظمها أهالى مطروح بميدان شارع الإسكندرية بوسط المدينة بحضور المئات من أبناء المحافظة ورجال الدين والعمد والمشايخ والعواقل والشباب والأطفال حاملين علم مصر وعلم دولة فلسطين وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وتزينت محافظة مطروح بلافتات تضامنية مع قضية الشعب الفلسطيني تضمنت "لا لتهجير أهلنا فى غزة إلى سيناء الحبيبة، قبائل وأهالى مطروح متضامنون مع غزة. قبائل مطروح يناصرون غزة.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية.. بالروم بالدم نفديك يا غزة ". 

وقف الفعاليات الاحتفالية تضامنًا مع غزة 

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية والفنية المصاحبة للمهرجان الدولي السابع  للتمور المصرية بسيوة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري، واقتصار فعاليات المهرجان على الكلمات الافتتاحية والجلسات والندوات العلمية التى تجرى خلال المهرجان.

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مؤسسة حياة كريمة حياة كريمه الشعب الفلسطيني مطروح شارع الاسكندرية

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