حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدار السلام

أمرت جهات التحقيق بدار السلام الجزئية، حبس 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدارالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدار السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام "4 أشخاص، مقيمين بالشرقية" بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على "حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب".

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.