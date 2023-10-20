رئيس حملة المرشح الرئاسى السيسى يشارك فى "جمعة تحيا مصر" دعمًا لفلسطين

شارك المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي وممثله القانوني، في المظاهرات الداعمة لموقف مصر في مواجهة محاولات التهجير لسيناء ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

