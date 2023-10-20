الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسيرات احتجاجية بالأردن تطالب بالتصدى للعدوان الإسرائيلى

مظاهرات في العاصمة
مظاهرات في العاصمة الأردنية

نظّم آلاف الأردنيين، الجمعة، مسيرات دعم لغزة وللمقاومة الفلسطينية في العاصمة عمّان، تحث على التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر.

وشارك أكثر من 6 آلاف شخص في الاحتجاج بوسط عمان، الذي نظمته أحزاب المعارضة والجماعات القبلية في المملكة، التي تتصاعد فيها المشاعر منذ تصاعد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل، حسب وكالة "رويترز" الأمريكية.

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احتجاجات أمام السفارتين الأمريكية والفرنسية فى لبنان بسبب قصف مستشفى المعمدانى

هتافات مؤيدة لحماس من العاصمة الأردنية 

وهتف المحتجون: "يا حماس اضربيهم بصواريخ القسام.. هات الانتحاريين إلى تل أبيب"، في إشارة إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي عمّان، تجمع آلاف من الأشخاص بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وهي مكان شائع للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات الاضطرابات في الأراضي الفلسطينية، حيث هتف المتظاهرون: "لا سفارة يهودية على الأراضي العربية".

الشرطة الأردنية تتصدى للتظاهرات 

وأغلقت شرطة مكافحة الشغب الأردنية الطرق المؤدية إلى مجمع السفارة المحصن لإبعاد المتظاهرين الذين تجمعوا حول مسجد كالوتي القريب في العاصمة.

وعلى مشارف العاصمة، أغلق المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب جميع الطرق المؤدية إلى غور الأردن مقابل الضفة الغربية، حيث دعا النشطاء إلى احتجاجات كبيرة.

ودعا أكثر من 2000 متظاهر، ممن منعوا من التوجه إلى الحدود، السلطات إلى السماح لهم بالانضمام إلى القتال إلى جانب حماس.

مسيرات أردنية فى الجنوب 

وفي مدينة الكرك الجنوبية، تجمع مئات المتظاهرين عند نقطة تفتيش على الطريق السريع المؤدي إلى الحدود وهم يرددون شعارات مؤيدة لحماس.

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