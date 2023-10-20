الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطرانية الروم الأرثوذكس بالأردن تقرع أجراسها حدادا على شهداء كنيسة غزة

كنيسة غزة
كنيسة غزة

استنكرت مُطرانية الأردن للرّوم الأرثوذكس بإسم أسقُفها وكهنتها وكافةِ أبناء رَعيتها، القصف الإسرائيلي المَقصود الذي طالَ وإستهدف مبانٍ تابعة لكنيسة القدّيس بورفيريوس ورعيتها، وقتل العديد من الأبرياء حتى الآن، الذين نزحوا اليها طالبينَ الأمان.

 

ستُقام خِدمة القداس الإلهي صَباح الجُمعة لراحةِ نفوس الشهداء وشفاء المُصابين ولوقف الحرب على غزة ولأجل أمن وسلام  الأردن وفلسطين.

 

كما ستُقرع أجراس الكنائس في المملكة  الأردنية؛ حُزنًا  وحدادا على راحة نفوس الشهداء الأبرياء.


في سياق متصل أعلنت مطرانية الروم الأرثوذكس بالأردن تواصلها مَع المُطران أليكسيوس راعي كنيسة القديس برفيريوس بغزة وأحد أبناء الرّعية الأرثوذكسية هناك عقب استهداف غارات الاحتلال الاسرائيلي  لها مساء أمس الخميس؛للإطمئنان على النازحين ورعايا كنيسة الروم بغزة.

لقصف الإسرائيلي لكنيسة القد يس بورفيريوس خ دمة القداس الالهي أجراس الكنائس مطرانية الروم الأرثوذكس بالأردن كنيسة غزة والمستشفى المعمداني

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