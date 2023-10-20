الصحة الفلسطينية: 7 مستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة

قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، إن سبعة مستشفيات و21 مركزًا صحيًا للرعاية الأولية في غزة "خارج الخدمة"، كما قُتل 64 فردًا من الطواقم الطبية بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة: "بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، خرجت سبعة مستشفيات عن الخدمة، و21 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، واستشهد 64 من الطواقم الطبية، ودُمرت 23 سيارة إسعاف".

من جانبه، كان قد أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، الخميس، في بيان له، أن أكثر من 60% من مرافق الرعاية الأولية مغلقة، والمستشفيات في غزة على حافة الانهيار بسبب نقص الكهرباء والأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.



مستشفيات غزة على حافة الانهيار

تتفاقم الأوضاع في غزة كل ساعة مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية التي تتكشف في القطاع، كما تحذر مجموعات حقوقية متعددة من العواقب المميتة للنقص المستمر في قطاع غزة وتحث على السماح بالإمدادات الحيوية عبر معبر رفح.

كما تتزايد المخاوف من أن المساعدات المنقذة للحياة المتجهة إلى غزة ستظل عالقة في مصر ليوم آخر، وتصطف حوالي 200 شاحنة تحمل مساعدات حيوية خارج الحدود المغلقة بينما يعمل المسئولون على التوصل إلى اتفاق لفتح البوابات.

واستمرت المفاوضات حتى أمس الخميس، حيث قام العمال بإصلاح الطرق للسماح لما يصل إلى 20 شاحنة بالمرور في عملية التسليم الأولية.

وعلى الرغم من التوقعات التي عبر عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن المعبر سيُفتح الجمعة، يتوقع المسئولون الأمريكيون الآن أن تعبر القافلة الأولى الحدود في نهاية هذا الأسبوع.