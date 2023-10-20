الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"وعد الله قريب".. لاعبو المصري يدعمون فلسطين قبل مواجهة الطلائع (صور)

لاعبو المصري
لاعبو المصري

حرص لاعبو فريق المصري خلال أداء فترة الإحماء استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش على ارتداء قميص للتدريب يحمل ألوان علم فلسطين الحبيبة، تعبيرًا عن دعم النادي كأحد معاقل الرياضة الوطنية المصرية للقضية الفلسطينية وتعبيرًا عن تضامن الفريق البورسعيدي مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة الصامدة.

ويلتقي المصري بنظيره طلائع الجيش على إستاد برج العرب في الإسكندرية، في الرابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

لاعبو المصري يدعمون القضية الفلسطينية قبل مواجهة الطلائع 

كان مسؤولو المصري في بيان رسمي في وقت سابق أكدوا دعمهم الكامل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، لمتابعة بمزيد من القلق تطورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق وأن المصري يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه كموقف ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية.

txt

التشكيل الرسمي لمباراة المصري وطلائع الجيش في الأسبوع الرابع من دوري نايل

txt

أعلام فلسطين تزيّن مباريات دورى نايل اليوم

وحرص المصري على توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطيني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصرى القضية الفلسطينية طلائع الجيش دوري نايل فلسطين

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟