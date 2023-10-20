"وعد الله قريب".. لاعبو المصري يدعمون فلسطين قبل مواجهة الطلائع (صور)

حرص لاعبو فريق المصري خلال أداء فترة الإحماء استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش على ارتداء قميص للتدريب يحمل ألوان علم فلسطين الحبيبة، تعبيرًا عن دعم النادي كأحد معاقل الرياضة الوطنية المصرية للقضية الفلسطينية وتعبيرًا عن تضامن الفريق البورسعيدي مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة الصامدة.

ويلتقي المصري بنظيره طلائع الجيش على إستاد برج العرب في الإسكندرية، في الرابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

لاعبو المصري يدعمون القضية الفلسطينية قبل مواجهة الطلائع

كان مسؤولو المصري في بيان رسمي في وقت سابق أكدوا دعمهم الكامل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، لمتابعة بمزيد من القلق تطورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق وأن المصري يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه كموقف ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية.

وحرص المصري على توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطيني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.