التشكيل الرسمي لمباراة المصري وطلائع الجيش في الأسبوع الرابع من دوري نايل

أعلن علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش التي ستنطلق في الرابعة عصرًا باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع الرابع من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

تشكيل المصري لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – باهر المحمدي – حسين السيد

خط الوسط: إلياس الجلاصي – محمود حمادة – سمير فكري

خط الهجوم: ميدو جابر – مروان حمدي – فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد وأسمة الجزار وعمرو السعداوي وإسلام عطية وإيزي إيميكا وأمادو جولد وحسام جريشة ومحمد الشامي غيلاس قناوي.

بسيوني يكشف عن تشكيل الطلائع

كما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه للمبارلااة ويتكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا – محمدفتح الله كماتشو - خالد سطوحي - أحمد متعب

عبد الرحمن شيكا - فريد شوقي – علي حمدي – موسى دياوارا

يسري وحيد – بول جوليوس.

ويجلس على مقاعد البدلاءكل من..فارس حاتم وكريم طارق وإسلام محاري وكريم حلاوة وحسن مجدي ومحمد شحاتة وعماد معوض ومحمد هاني وحسام بن دقوق.

والمصري يحتل المركز السادس برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف ويسعى لمواصلة انتصاراته وبعدم حقق فوزين متتاليين على فاركو والداخلية الوصول للنقطة التاسعة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة وسجل مرماه هدفين واهتزت شباكه مرتين ويسعى للعودة للانتصارات وتعويض هزيمته أمام مودرن فيوتشر.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد نوفل وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.