الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أعلام فلسطين تزيّن مباريات دورى نايل اليوم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف الدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن تلقى الجبلاية مطالبات من بعض مسئولى أندية دورى نايل، بالسماح للاعبين بحمل أعلام فلسطين أثناء النزول لأرض الملعب قبل انطلاق مباريات الدورى.

وتعود مباريات الدورى من جديد، حيث ستقام مباراتان اليوم الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بمواجهة المصرى البورسعيدى مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا مع الداخلية.

وأكد عضو الجبلاية أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة هو الموافقة على ذلك تضامنا مع الشعب الفلسطينى الشقيق، الذى يتعرض لحرب قذرة من جانب العدو الصهيونى، بعد استهداف المنازل والمستشفيات.

وأعطى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعليمات محددة للجنة الحكام بشأن إدارة مباريات الدورى الممتاز التى ستستأنف اليوم الجمعة بعد نهاية التوقف الدولى الخاص بالمنتخبات الوطنية، وكيفية التعامل مع المباريات فى ظل الأحداث الجارية.

وطالب رجال الجبلاية الحكام بالوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق المباريات على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا فى مجازر غزة التى اندلعت على مدار الأيام الماضية.

وازدادت احتمالية ظهور أعلام فلسطين فى مدرجات الملاعب خلال مباريات الدورى المصرى، كنوع من المساندة للقضية الفلسطينية، كما حدث فى بعض الجامعات المصرية، وكذلك بعض النقابات المهنية التى أدانت العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وكان العديد من الرياضيين قد بادروا بمطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل لوقف الحرب على غزة، وفى مقدمتهم النجم المصرى محمد صلاح الذى تحدث فى فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، حول ضرورة الحفاظ على الأرواح، ووقف الحرب فورا.

فى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الرياضة الحداد وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية لمدة ثلاثة أيام فيما عدا المسابقات الرسمية التى تقام فى موعدها وفقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب.

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