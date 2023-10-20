الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس اللاتفي: يجب إغلاق بحر البلطيق إذا كانت روسيا وراء تخريب خط أنابيب الغاز

رئيس لاتفيا إدغار
رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش

 أكد رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش اليوم الجمعة أن إذا ثبتت مسؤولية روسيا في التحقيق المتعلق بالأضرار التي لحقت بخط أنابيب غاز "بلتيكونيكتور"، فيجب على حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أن يقرر إغلاق بحر البلطيق أمام السفن.

ونقلت شبكة البث العام في لاتفيا عن رينكيفيتش قوله عندما سُئل عن الرد الذي ينبغي أن يتخذه حلف شمال الأطلسي، أكد على ضرورة انتظار نتائج التحقيق أولًا.

وأضاف: "لقد تحدثت مع رئيسي فنلندا وإستونيا، ومن الواضح تقريبًا ما هو الاتجاه الذي يسير فيه هذا الأمر، كما قرر حلفاء الناتو تكثيف الدوريات في بحر البلطيق." 

روسيا: مجموعة أوبك بلس تساهم في استقرار السوق العالمي للنفط

وتابع بقوله:" على الرغم من أن السويد ليست عضوًا في الناتو بعد، إلا أننا نأمل أنه في المستقبل القريب، إذا رأينا حوادث من هذا النوع، يجب على الناتو، في رأيي، أن يغلق بحر البلطيق بشكل فعال أمام الشحن."

ومن جانبه، قال وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس اليوم الجمعة في مقابلة مع إذاعة لاتفيا، إن اقتراح الرئيس بإغلاق بحر البلطيق أمام السفن هو أحد طرق الرد على تصرفات روسيا المحتملة، لكن هناك حلول أخرى.

وأضاف:" إذا ظهرت معلومات عن تورط روسيا، فيجب أن يكون الإجراء واضحًا وصارمًا.

txt

روسيا: الفيتو الأمريكى بمجلس الأمن أظهر تطلعات واشنطن الحقيقية

وفي الآونة الأخيرة، تعرض خط أنابيب الغاز الموصل لبحر البلطيق وكابل الاتصالات الذي يربط بين وإستونيا وفنلندا لأضرار في بحر البلطيق كما ظهرت أنباء لاحقًا عن تعرض كابل اتصال بين السويد وإستونيا لأضرار أيضًا.

أوبك +

وقالت روسيا، الجمعة، إن مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" التي تضم كبار منتجي النفط في العالم، قد ساعدت في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وقاومت الضغوط الخارجية.

وأضافت روسيا أن ما تقوم به أوبك+ يأتي على الرغم من التلاعب الغربي الذي يتمثل في السقف السعري للنفط الروسي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أليكسي زايتسيف في إفادة صحفية أسبوعية أن روسيا تعد موردا مسؤولا لأسواق الطاقة العالمية وأن التعاون مع أوبك+ له أهمية كبيرة.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا ستبحث الشهر المقبل إذا كانت ستزيد من خفضها الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج لكنها ستواصل بشكل منفصل سياسة خفض الصادرات المتبعة حاليا حتى نهاية العام.

وأقرت روسيا خفضين منفصلين لإمدادات النفط حيث قررت في أبريل خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024 بينما قالت في أغسطس إنها ستخفض الصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

وقال نوفاك الأربعاء إن روسيا ستواصل الخفض الطوعي للصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كما أعلن سابقا.

رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش روسيا خط أنابيب غاز حلف شمال الأطلنطي الناتو إغلاق بحر البلطيق حلف شمال الأطلسي حلفاء الناتو بحر البلطيق السويد

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن أهم المعلومات عن خط غاز نورد ستريم

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟