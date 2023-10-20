الصحة الفلسطينية: 3866 شهيدًا و13400 جريح جراء العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3866 شهيدًا حتى الآن، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 13400 جريح.

ارتفاع عدد شهداء غزة

وقالت الوزارة، في بيان صحفي مُقتضب، اليوم الجمعة- إن أكثر من 3785 شهيدًا، ارتقوا في قطاع غزة، و81 في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الجاري.

عدد الجرحى الفلسطينيين

‏‎وأوضحت الوزارة أن أكثر من 12 ألف فلسطيني جرحوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة الغربية 1400.

من جهته، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني وإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالتدفق بشكل مستمر، كذلك السماح بوصول الوقود لمولدات المستشفيات ولمركبات الإسعاف.

ووفق بيان صحفى، طالب المجلس الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، كذلك طالب المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة إلى ملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها.

وحذرت منظمة اليونيسف من عواقب وخيمة على أطفال غزة؛ جراء توقف محطات تحلية المياه عن العمل بشكل كامل ونقص المستلزمات الطبية لمعالجة الجرحى وصعوبة عمل الحضانات جراء نفاد الوقود، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة لإنقاذ حياة حوالي مليون طفل في حاجة ماسة إلى هذه الإمدادات الفورية.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية الموجودة حاليًا في معبر رفح إلى غزة في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة المتضررين من الأحداث الراهنة في القطاع.