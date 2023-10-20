الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمين العام للأمم المتحدة: ليس هناك وقت محدد لدخول المساعدات لقطاع غزة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

علق أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الحشود الغاضبة التي تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرته معبر رفح، إنه تحدث مع السائقين المنتظرين أمام معبر رفح وهناك غضب وهو يتفهم ذلك، وأغلب هؤلاء متطوعون وينتظرون تمرير تلك الشاحنات، وسوف نحاول أن نفعل ما نستطيع فعله للتأكد من وصول تلك المساعدات بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه يريد التأكد من دخول تلك المساعدات واستمرارها بعد ذلك، ولكن حتى الآن ليس هناك وقت محدد لدخول تلك الشاحنات.

الأمين العام للأمم المتحدة قطاع قطاع غزة العدوان الإسرائيلى معبر رفح المصري معبر رفح

مواد متعلقة

"مصر هى العمود الفقرى".. النص الكامل لكلمة أنطونيو جوتيريش أمام معبر رفح

الأمين العام للأمم المتحدة يصل معبر رفح تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى غزة (بث مباشر)

"القاهرة الإخبارية" تبرز مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه التصعيد في غزة

استعدادات لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة بمعبر رفح

جوتيريش يصل إلى مطار العريش

مؤتمر صحفى لجوتيريش بعد قليل استعدادًا لدخول المساعدات إلى غزة

"القاهرة الإخبارية" ترصد الاستعدادات أمام معبر رفح لإدخال المساعدات

المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من مليون شخص نزحوا جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟