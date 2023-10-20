الأمين العام للأمم المتحدة: ليس هناك وقت محدد لدخول المساعدات لقطاع غزة

علق أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الحشود الغاضبة التي تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرته معبر رفح، إنه تحدث مع السائقين المنتظرين أمام معبر رفح وهناك غضب وهو يتفهم ذلك، وأغلب هؤلاء متطوعون وينتظرون تمرير تلك الشاحنات، وسوف نحاول أن نفعل ما نستطيع فعله للتأكد من وصول تلك المساعدات بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه يريد التأكد من دخول تلك المساعدات واستمرارها بعد ذلك، ولكن حتى الآن ليس هناك وقت محدد لدخول تلك الشاحنات.