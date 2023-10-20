مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

مع انتهاء صلاة الجمعة في العديد من المساجد انطلقت احتجاجات حاشدة في مختلف المحافظات، يشغل بال المواطنين مشاهدة مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة، و سننقل لكم بث مباشر مظاهرات اليوم بمصر للتضامن مع فلسطين وغزة.

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة

وتعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة بث مباشر مظاهرات اليوم في مصر، وأماكن انطلاق مظاهرات اليوم في عدد من المحافظات.

بث مباشر مظاهرات اليوم في مصر

ونشرت صفحة الأزهر الشريف الرسمية من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) “بث مباشر” مظاهرات اليوم في مصر، وذلك ضد الاعتداءات الصهيونية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي سيدافع عن حقه في أرضه المحتلة وذلك من المغتصب الإسرائيلي، ولمشاهدة االبث المباشر عبر الفيديو التالي.

وخرج الآلاف بمظاهرات اليوم من الجامع الأزهر الشريف، وهم مرددين هتافات:

(خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود).

(واحد اثنين الجيش العربي فين؟).

(يا فلسطين يا فلسطين كل الشعب المصري حزين).

(فليعد للأقصى عزه فليعد للدين مجده).

(الله أكبر الله أكبر).

(فلسطين عربية ضد الحركة الصهيونية).

(بالروح بالدم نفديك يا أقصى).

(واحد اثنين الجيش المصري فين؟).

مظاهرات اليوم مباشر 2023

ويمكنكم مشاهدة مظاهرات اليوم بث مباشر لعام 2023 من الفيديو التالي، والتي قد حرص الكثير من الشباب والفتيات على المشاركة فيها، وذلك لتأييد الشعب الفلسطيني ونصرة دولة فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي والهجمات التي سيشنها على المواطنين العزل والأطفال، وأيضا النساء وقتل وإصابة الكثيرين منهم:

وانطلقت مظاهرات اليوم الجمعة في عدد من المحافظات وذلك عقب صلاة الجمعة في الكثير من كافة الميادين، من بينها محافظات:

القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، أسوان، الأقصر، الفيوم، المنيا، بني سويف، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، وغيرها.

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وكانت بعض الكيانات السياسية، قد دعت المصريين للخروج بمظاهرات حاشدة اليوم بعد صلاة الجمعة، وذلك للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وذلك على الفلسطينيين ورفض التهجير للفلسطينيين إلى مصر أو إلى أي مكان آخر.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بالتمثيل لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية وكذلك الأهلية والشبابية والشعبية، وكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، اليوم بعد صلاة الجمعة، وذلك حاليا أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في طريق النصر.