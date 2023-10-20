الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في جمعة "تحيا مصر".. مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح دعما للقضية الفلسطينية وتأييدًا للرئيس السيسي (فيديو)

مظاهرات حاشدة لأبناء
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح

انطلقت قبل قليل، المظاهرات الحاشدة التى نظمها أهالى مطروح بميدان شارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسي مطروح بحضور المئات من أبناء المحافظة ورجال الدين والعمد والمشايخ والعواقل والشباب والأطفال حاملين علم مصر وعلم دولة فلسطين وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية.

ورصدت الدستور المسيرات الحاشدة لأبناء مطروح تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وهتف أبناء مطروح " يارب يا رب يا رب الله أكبر.. بالروح بالدم نفديك يا غزة..  غزة غربية غزة فلسطينية..  خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. افتحولنا الحدود.. وحد صفك كتفي فى كتفك القضية هى هى.. اعلناها من مطروح افتحولنا الحدود.. المقاومة هى الحل..  لا لا للتهجير.. سيناء مصرية وغزة فلسطينية.. المقاومة مش ارهاب إسرائيل هي الإرهاب ".

وتزينت محافظة مطروح بلافتات تضامنية مع قضية الشعب الفلسطيني تضمنت "لا لتهجير أهلنا فى غزة إلى سيناء الحبيبة، قبائل وأهالى مطروح متضامنون مع غزة. قبائل مطروح يناصرون غزة.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية.. بالروم بالدم نفديك يا غزة ". 

وقفة تضامنية

وفى السياق، ذاته كان قد نظم أبناء مطروح، الأربعاء الماضي، وقفة تضامنية دعمًا للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس السيسي، بمشاركة عند ومشايخ وعواقل وشباب وأطفال مطروح حاملين أعلام مصر.

ووسط هتافات "يا جيشنا سير سير نحن نطالب بالتحرير.. يا رئيسنا سير سير نحن ندعمك.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، وأكد أبناء مطروح على تأييد قرارات الرئيس السيسي لدعم الفلسطينيين. 

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفنية المصاحبة للمهرجان الدولي السابع  للتمور المصرية بسيوة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ أكتوبر الجاري، واقتصار فعاليات المهرجان على الكلمات الافتتاحية والجلسات والندوات العلمية التى تجرى خلال المهرجان بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمصانع المنتجة للتمور من مصر وخارجها وممثلى الهيئات العلمية والبحثية المعنية بالتمور من عدد من الدول العربية لتحقيق الاستفادة والمردود الاقتصادي و العائد المرجو من تبادل الخبرات بين مزارعى و منتجى ومصدرى التمور، وتحقيق الرواج والتسويق والخبرات بين الشركات والهيئات المشاركة من أجل النهوض بصناعة التمور، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمزارعين بالواحة. 

مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
مظاهرات حاشدة لأبناء مطروح
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