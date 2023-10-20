مظاهرات حاشدة فى الميادين رفضًا لتهجير الفلسطينيين (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا نقلًا عن فضائية “إكسترا نيوز” لـمظاهرات حاشدة خرجت في مختلف الميادين المصرية رفضاً لفكرة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين من سكان قطاع غزة إلى سيناء.

واحتشد المواطنون بالآلاف في الميادين الكبرى وأمام المساجد يهتفون للقضية الفلسطينيية وينددون بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مظاهرات حاشدة فى محافظات مصر

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية منها "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، "الشعب العربي واحد"، و"يا لا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية"، "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين" و"نتنياهو.. مجرم حرب".