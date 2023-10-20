علي جمعة يُحيّي صمود المرأة الفلسطينية: ماذا قال تحت القبة؟

وجّه د.على جمعة، عضو مجلس النواب، رسالة إلى المرأة الفلسطينية قال فيها: "يا أم الشهيد اصبرى ورابطى حتى يأتى الله بنصره".

جاء ذلك، بعد ما واجهته المرأة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة في أحداث العنف بغزة جراء ارتكاب جيش الاحتلال جرائم بشعة تجاه الفلسطينيين، حيث تواجه المرأة في غزة آلام فقد، الأبناء والزوج والسكن والأهل، بل وأحيانًا تستشهد تحت الركاب، أثناء محاولات حماية أهل بيتها.

المرأة الفلسطينية

وتناولت الفيديوهات والأخبار والقنوات الإخبارية، خلال أحداث العنف في غزة، أبرز أدوار المرأة الفلسطينية، حيث خرجت أمس طبيبة في أحد مستشفيات تصرخ وتنادي العالم أن يساعدوا أهل غزة على النجاة في ظل عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها قائلة "حرام.. حرام".

وتظهر الفيديوهات المتداولة أيضًا، الأمهات الثكلى اللائي يودعن أولادهن بعد استشهادهم جراء القصف.

ولا يمكن أن ننسى دور المرأة الفلسطينية في تربية أجيال قادرة على الاستمرار في النضال ضد الاحتلال الغاشم الذي يواصل توسعه في الأراضي الفلسطيني، ولا يردعه سوى دماء الشهداء الذين يتصدون لهم بكل ما لديهم من قوة آملين أن يلهمهم الله النصر، بعد ما عانوه في ظل الاحتلال.

اعتقال الفلسطينيات

ولم تسلم المرأة الفلسطينية من أعمال الاعتقال التي يقوم بها جيش الاحتلال بشكل مستمر ولا يمكن نسيان أبريل 1970 حيث كان إضراب جماعي للأسيرات الفلسطينيات عن الطعام لمدة تسعة أيام متتالية، بسبب الكف عن الضرب والعنف ضدهن داخل محبسهن، خاصة الحبس الانفرادي، وبعد ذلك توالت أعمال الاحتجاج حتى وقتنا الراهن، دون أن تكل أو تمل المرأة الفلسطينية عن المناداة بحقها في الوطن الآمن، رغم كل ما يدور من أحداث، تفقد المرأة الفلسطينية أبسط حقوقها.