الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عروض مسرحيّة هادفة تجمع جمهور "الشارقة الدولي للكتاب 42"

معرض الشارقة
معرض الشارقة

يشهد جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 42 التي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من الأول من نوفمبر وحتي 12 نوفمبر المقبل، عروضًا مسرحية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، منها مسرحية "سجن باركود"، التي تعد أضخم عمل مسرحي إماراتي تم إنتاجه في عام 2023، إلى جانب مسرحية لمجموعة ALJ sisters.

يتقن ثمانى لغات وتدرس كتبه فى أعرق الجامعات.. إبراهيم الكونى شخصية معرض الشارقة

عرض مسرحية سجن باركود

وتستقطب المسرحيات خلال المعرض الجمهور من مختلف الفئات العمرية؛ حيث يُقدم المعرض هذا العام تجربة فريدة من خلال مجموعة من المسرحيات الهادفة والترفيهية، التي تشكل عنصرًا أساسيًا في تجربة زوار المعرض من القراء، وتجسد روح المعرض بأنه أكثر من مجرد مكان لعرض الكتب، بل موقع يجمع بين الأدب والفن والثقافة والترفيه الهادف.

ويستمر عرض مسرحية "سجن باركود"، التي تستهدف الفئة العمرية من 18 عامًا فما فوق، مساء أيام 3 و4 و5 نوفمبر، وتتناول المسرحية ظاهرة التنمر في قالب كوميدي داخل سجن باركود، الذي يضم عددًا من المساجين المتنمرين الذين لم يصدر في حقهم الحكم؛ حيث يتابع الجمهور العديد من القصص المثيرة الخاصة بهم، والتي أدت بهم لدخول السجن في نهاية المطاف، بسبب تنمرهم على أصدقائهم، سواء كان تنمرًا جسديًا أو لفظيًا أو نفسيًا أو إلكترونيًا. 

txt

شحن إصدارات "الناشرين المصريين" المشاركين في معرض الشارقة للكتاب

وتسلط المسرحية الضوء على مشكلة التنمر في المجتمع، وتحاول إيجاد حلول لها من خلال الفكاهة والإنسانية والتوعية، وهي من بطولة: مروان عبدالله، أحمد مال الله، موسى البقيشي، الفنان بدر الحكمي، هيفاء العلي، ريم الفيصل، وإخراج مروان عبدالله صالح. 

مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال

أما مسرحية ALJ sisters فهي مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال، تدور أحداثها حول ثلاث فتيات يقدمن عروضا مليئة بالحب والفرح والتفاؤل، يتعلمن منها قيمًا تربوية واجتماعية تعينهنَّ على التعلم والاستفادة من تجارب الحياة، وكل شقيقة لها شخصية وهواية مختلفة، لكن يجمع بينهن الحب والصداقة والتعاون، ويواجهن مواقف مختلفة تتطلب التفكير والإبداع والحلول السليمة.

وتهدف المسرحية إلى تنمية مهارات الأطفال وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز قيم الأخلاق والإحسان والاحترام، وهي من بطولة الفنانات: الجود البعنون، والجوري البعنون ووضحة الأيوب، ويستمر عرضها خلال فعاليات المعرض، يوم الجمعة، الموافق 10 نوفمبر، حيث يتم عرضها مرتين الأولى في الساعة السادسة، والثانية في الساعة الثامنة مساء، بالإضافة إلى يوم السبت، الموافق 11 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

معرض الشارقة سجن باركود مسرحية معرض مهارات الاطفال

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

أعضاء الحركة المدنية يتوافدون على ميدان مصطفى محمود لتأييد قرارات الرئيس ودعم غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟