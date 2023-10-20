بالمموه.. "محمد" أصغر متظاهر ضد الاحتلال في ميدان الحصري (صور)

شارك الطفل “محمد” في مسيرة دعم فلسطين بـ ميدان الحصري بأكتوبر لدعم غزة والتنديد بالعدوان الغاشم مرتديا الزي العسكري المصري.

وشهد ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد صلاة الجمعة.

وشارك في التظاهرة الآلاف من الشباب وسكان مدينة 6 أكتوبر، وهتفوا ضد وحشية الكيان الصهيوني خاصة بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني.

وزلزلت الهتافات ميدان الحصري حيث ندد المتظاهرون بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة تحت سمع وبصر العالم دون أي تحرك دولي، وشارك في التظاهرة الآلاف من المواطنين مرددين: يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".

وزين ميدان الحصري عدد ضخم من اللافتات التي تحمل العلمين المصري والفلسطيني تحت عنوان "مصر وفلسطين" إيد واحدة كما زين مبنى مسجد الحصري علمين بحجم ضخم لفلسطين ومصر تعلوه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب على اللافتات "مصر وفلسطين إيد واحدة"، "يا فلسطين ما ننساكى كل العالم العربي معاكى يا بلادنا العربية فلسطين هي القضية".. "يسقط قتلة الأطفال يسقط أعداء السلام" و"يسقط يسقط الاحتلال".

كما شهد الميدان تجمع المواطنين مرتدين وشاح فلسطين استعدادا لتنظيم مسيرة حاشدة لدعم الدولة المصرية في قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة.

واستقبل ميدان الحصري حشود مهولة لأداء صلاة الجمعة قبل الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة وتم رفع علمي مصر وفلسطين أعلى المسجد ويؤدي المصلون صلاة الغائب عغلى أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وتعالت هتافات المواطنين تعبيرا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل وهتف المواطنون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"لبيك يا أقصى".

محمد أصغر متظاهر ضد الاحتلال

محمد أصغر متظاهر ضد الاحتلال

محمد أصغر متظاهر ضد الاحتلال

محمد أصغر متظاهر ضد الاحتلال

محمد أصغر متظاهر ضد الاحتلال