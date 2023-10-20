"وقفة الحصري" ترفع أعلام فلسطين وتهتف ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

خرج الآلاف من المتظاهرين من مسجد الحصري عقب الانتهاء من صلاة الجمعة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفرفت أعلام فلسطين في سماء ميدان الحصري، وردد المتظاهرون هتافات داعمة لفلسطين ومنددة بالاحتلال.

أمناء الحوار الوطني

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

مظاهرات مسجد الحصري

مظاهرات مسجد الحصري

مظاهرات مسجد الحصري