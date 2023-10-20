الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس البرازيل يوفد ممثلا له لحضور قمة القاهرة للسلام بسبب إجرائه عملية جراحية

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

أعلن رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، أنه لا يستطيع السفر إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام التي تناقش الوضع في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية التي تعانى منها غزة، وذلك  لأنه يتعافى من عملية جراحية، لذا سيرسل ممثلا له إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء البرازيل.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر دعت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، إلى قمة تناقش الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب محاولة البرازيل الموافقة على قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، لكنها لم تنجح لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض.

وكان رئيس البرازيل تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكد على أهمية السعي لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال الرئيس البرازيلي: "لا يمكن لشعب غزة الأبرياء أن يدفع ثمن جنون أولئك الذين يريدون الحرب"، وأعرب عن قلقه بشأن المدنيين الفلسطينيين.

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رئيسة حكومة إيطاليا تتجه إلى مصر غدًا للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام

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أبو مازن ورئيس جنوب إفريقيا يحضران قمة القاهرة للسلام غدا

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رئيس قبرص يشارك فى قمة القاهرة للسلام غدًا بالعاصمة الإدارية

إيطاليا

أكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تشارك في  مؤتمر السلام الدولي يوم غدٍ السبت، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول أزمة الشرق الأوسط.

كانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية أ أن يمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر دبلوماسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك في قمة مصر للسلام. كما أعلن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية، أنجيلينا بيربوك، يوم الجمعة، عن أنها ستمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي ستعقد في مصر يوم السبت. 

قمة القاهرة للسلام الوضع في الشرق رئيس البرازيل مجلس الأمن الدولي الأزمة الإنسانية

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