الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو مازن ورئيس جنوب إفريقيا يحضران قمة القاهرة للسلام غدا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال مصدر مسؤول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في قمة القاهرة للسلام غدا السبت.

كما سيحضر الرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قمة القاهرة للسلام، بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة في جنوب أفريقيا: “أعرب الرئيس رامافوسا عن قلقه العميق إزاء الهجمات على المدنيين، وما نجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح، وتشريد الناس، والأزمة الإنسانية التي اجتاحت قطاع غزة”.

وأضافت الرئاسة: "دعت جنوب أفريقيا مرارًا وتكرارًا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة الرهائن وفتح الممرات الإنسانية بشكل عاجل".

وتستضيف القاهرة غدًا السبت قمة القاهرة للسلام لمناقشة التصعيد الحالي في قطاع غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

رويترز الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة القاهرة القاهرة قمة القاهرة للسلام

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