الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى الأحمر يصوت في انتخابات الزماك (صور)

حضور مصطفى الأحمر
حضور مصطفى الأحمر للتصويت في انتخابات الزمالك

حرص مصطفى الأحمر، نجم كرة اليد السابق بنادي الزمالك، على الحضور لمقر النادي بميت عقبة، والإدلاء بصوته في انتخابات القلعة البيضاء، والتي تجرى اليوم الجمعة.

وتواجد مصطفى الأحمر، بصحبة نجله أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد، من أجل دعم نجلته نيرة الأحمر، التي تخوض انتخابات نادي الزمالك، على مقعد عضوية تحت السن، وذلك رغم ظروفه الصحية الصعبة

وحرص حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، على تحية مصطفى الأحمر، وسؤاله عن هوية المرشحين الذين سينتخبهم كنوع من المداعبة.

 

 

وسيصوت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، اليوم من أجل اختيار مجلس جديد ليقود النادي خلال الفترة من 2023 وحتى 2027.

يذكر أن أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل.

قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك

منصب الرئيس

حسين لبيب، وعمر هريدى، وفاروق جعفر، وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس

هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر.

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، ومحمد قدري، محمد الماوي.

الأعضاء فوق السن

أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسينى سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.

الأعضاء تحت السن

 أحمد خالد حسانين وأحمد النمس وأحمد هاني زادة وإيهاب عاشور وآية هشام وخالد الزيات ورامي نصوحي وعلي العاطفي ومحمد الصادق ومحمد عودة ومحمد بحبح ونيرة الأحمر وهشام نصر وياسمين الشريف.

مصطفى الأحمر احمد الاحمر نيرة الأحمر الزمالك انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك

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