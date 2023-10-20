الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تظاهرات حاشدة في المحافظات نصرة للقضية الفلسطينية

تظاهرات حاشدة
تظاهرات حاشدة

عرضت لقطات حية للمواطنين بالمحافظات المختلفة، خرجوا في تظاهرات تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العداون على أهل غزة. 

وخرجت تظاهرات من الجامع الأزهر الشريف، ومسجد الحصري وفي عدة ميادين، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطنية.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة، ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطنية، منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اضرب اضرب تل أبيب، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود".

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