تظاهرات حاشدة في المحافظات نصرة للقضية الفلسطينية

عرضت لقطات حية للمواطنين بالمحافظات المختلفة، خرجوا في تظاهرات تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العداون على أهل غزة.

وخرجت تظاهرات من الجامع الأزهر الشريف، ومسجد الحصري وفي عدة ميادين، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطنية.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة، ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطنية، منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اضرب اضرب تل أبيب، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود".