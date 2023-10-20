الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خروج 7 مستشفيات بقطاع غزة عن الخدمة بسبب شح الوقود والمستلزمات

غزة
غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، عن خروج 7 مستشفيات بالقطاع عن الخدمة، لافتا إلى أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية في ظل شح الوقود والمستلزمات.

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وأوضح "القدرة" أن القصف الإسرائيلي المباشر على كنيسة الروم الأرثوذكس أسفر عن استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود، أغلبهم من الأطفال.

واستشهد 21 فلسطينيًا على الأقل وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4137 شهيدا

وأفادت مصادر بالقطاع بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 6 منازل مأهولة بالسكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لارتقاء 21 شهيدًا و79 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مشيرة إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

قوات الاحتلال تقتحم رام الله والبيرة

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية من عدة محاور.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وسط المدينتين، وسيّرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي القدس المحتلة، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

الصحة غزة مستشفيات العدوان الإسرائيلى الخدمات الطبية

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