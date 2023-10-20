الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفوضية الأمم المتحدة تناشد كل الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات
المساعدات

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها من استمرار الضربات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وناشدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

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والخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وصول مساعدات إنسانية سريعة وبلا عوائق إلى غزة، وإلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

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وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية سامح شكري: "إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام".

ولى العهد السعودى: نرفض استهداف المدنيين فى غزة بأى شكل وتحت أى ذريعة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رفض المملكة القاطع استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وقال بن سلمان، خلال افتتاح قمة "الرياض" بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان": "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ونؤكد رفضنا القاطع استهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت"، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

وطالب بضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967، مشيرًا إلى أن قمة الرياض تهدف لتنمية الشراكة والتعاون بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار بين دول المجلس والرابطة، معربًا عن تطلعه لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في الرياض.

مفوضية الأمم المتحدة حقوق الانسان الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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