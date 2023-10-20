الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشاهد مؤلمة.. شبح الدمار يخيم على كنيسة الروم الأرثوذكس بعد قصفها (صور)

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

تداول رواد السوشيال ميديا صور مؤلمة لتغير شكل كنيسة الروم الأرثوذكس بعد قصفها من قبل الاحتلال في غزة.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب انتشار صور كنيسة الروم الأرثوذكس التي تحول شكلها تمامًا جراء غارات صهيونية، ووقوع إصابات بأعداد كبيرة بينها خطيرة لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة.

وجراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ كنيسة الروم الأرثوذكس، أدى القصف لاستشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بالإضافة  إلى وقوع أضرارا مادية جسيمة لحقت بأجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوار الكنيس.

مشاهد مؤلمة.. كيف تحول شكل كنيسة الروم الأرثوذكس بعد قصفها؟ (صور)

وتعتبر  كنيسة الروم الأرثوذكس من ضمن أهم الكنائس في العالم والتي تقع على  بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي المعمداني، ويعود تاريخ كنيسة الروم الأرثوذكس، البناء الأصلي إلى عام 425 م، وتتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

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أندريه زكى عن قصف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة: انتهاك واضح للقانون الدولى

مشاهد مؤلمة.. كيف تحول شكل كنيسة الروم الأرثوذكس بعد قصفها؟ (صور)

مشاهد مؤلمة.. كيف تحول شكل كنيسة الروم الأرثوذكس بعد قصفها؟ (صور)

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن انهيار أحد المباني التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة جراء غارات صهيونية، ووقوع إصابات بأعداد كبيرة بينها خطيرة لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة.

مشاهد مؤلمة.. كيف تحول شكل كنيسة الروم الأرثوذكس بعد قصفها؟ (صور)

وأشارت إلى وقوع شهيدين وإصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذوكس جراء غارات صهيونية.

مشاهد مؤلمة.. كيف تحول شكل كنيسة الروم الأرثوذكس بعد قصفها؟ (صور)

بينما قال شهود عيان، "خلال صلاتنا داخل الكنيسة تم استهداف المكان بأربعة صواريخ، كان هناك أكثر من 400 شخص في المكان".

مشاهد مؤلمة.. كيف تحول شكل كنيسة الروم الأرثوذكس بعد قصفها؟ (صور)
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