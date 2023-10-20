الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس عن قصف كنيسة غزة: جريمة حرب لا يمكن تجاهلها

جريدة الدستور

استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية اليوم، بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة.

وأكدت البطريركية، في بيانها لها، أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها.

وأوضحت البطريركية أنه على الرغم من التعرض الواضح لمرافق وملاجئ بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والكنائس الأخرى، والمستشفى المعمداني والمدارس والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، إلا أنها مع بقية الكنائس مصممة على مواصلة أداء واجبها الديني والأخلاقي بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حتى وسط المطالب المستمرة من الجانب الإسرائيلي بإخلاء تلك المؤسسات من المدنيين، والضغوط التي تمارس على الكنائس في هذا الصدد.

وشددت البطريركية على أنها لن تتخلى عن واجبها الديني والإنساني المستمد من قيمها المسيحية  لتقديم كل ما يلزم في أوقات الحرب والسلم على حد سواء.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة انهيار أحد المباني التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة جراء غارات صهيونية، ووقوع إصابات بأعداد كبيرة بينها خطيرة لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة.

و أشارت إلى وقوع  شهيدين وإصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذوكس جراء غارات صهيونية.

بينما قال شهود عيان، “خلال صلاتنا داخل الكنيسة تم استهداف المكان بأربعة صواريخ، كان هناك أكثر من 400 شخص في المكان”.

وتعد كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس بغزة، من أقدم الكنائس هناك، وكانت تضم مبنى ضيافة للنازحين من أهل غزة هربا من الحصار والقصف المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

واستضافت الكنيسة منذ بداية حصار غزة في مبنى الضيافة لها أكثر من 400 أسرة، من المسلمين والمسيحيين بغزة دون تفرقة.

شهيدان غزة الحرب الإسرائيلي والانساني بالكنيسة لكنيسة الروم الأرثوذكس الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول أكبر طائرة مساعدات إنسانية لمطار العريش

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

عاجل.. روسيا تتعهد بدعم كوريا الشمالية فى مواجهة الهيمنة الأمريكية

عاجل.. استشهاد 12 فلسطينيا فى مداهمة وقصف إسرائيلى لمخيم نور شمس

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى