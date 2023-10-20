الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يلتقي وزير الصحة لبحث تطوير منظومة علاج المحامين

نقيب المحامين يلتقي
نقيب المحامين يلتقي وزير الصحة

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تطوير منظومة علاج المحامين.

بحث نقيب المحامين، مع وزير الصحة، خلال اللقاء امكانية عقد بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة الصحة لتحسين وتطوير منظومة العلاج بنقابة المحامين، وتوفير كل الدعم الطبي اللازم للمحامي وأسرته.

واتفق عبدالحليم علام، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على إعداد بروتوكول تعاون، لتوفير كافة الخدمات الطبية للسادة المحامين وأسرهم.

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نقابة المحامين تعلن الحداد 3 أيام بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

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عبدالحليم علام يُشارك في وقفة نقابة المحامين لدعم القضية الفلسطينية

 

قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين

عقد مجلس نقابة المحامين،  اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى أربعة ألاف جنية وزيادة الحد الأدنى إلى ألفين جنية.

كما قرر الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى واللائحة المالية ولائحة قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتشكيل لجان لعرضها بجلسة الأسبوع القادم يوم الأربعاء 25/10/2023.

كذلك تمت الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في النصف الأخير من شهر نوفمبر 2023 لاعتماد الزيادة المقررة في اجتماع مجلس النقابة اليوم واعتماد مدونة السلوك مع تفويض النقيب في تحديد موعد انعقاد الجلسة، وأيضا تشكيل لجنة لتحديد بداية صرف المعاشات والمستحقين للزيادة على أن تنتهى اللجنة في خلال أسبوع من تاريخه.

 

وقفة تضامنية لجميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية

 

وقرر مجلس النقابة العامة تحديد يوم الأحد الموافق 22أكتوبر الساعة الواحدة ظهرًا وما بعدها والدعوه لوقفه تضامنية لجميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية وبمقر النقابة العامة، كما وافق على قرار تقديم الدعم اللازم لأشقائنا في غزة وفقًا لما تحدده اللجنة التي شكت لهذا الغرض.

عبدالحليم علام نقيب المحامين المحامين العرب العاصمة الإدارية الجديدة المحامين

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