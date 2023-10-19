محاميو أسيوط يهتفون: "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"

احتشد عدد من المحامين، أمام نقابة المحامين بأسيوط، يهتفون ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، ومؤكدين رفضهم لتهجير الفلسطينيين، من أرضهم، وتوطينهم في سيناء.

محاميو أسيوط يهتفون ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

وردد محاميو أسيوط، هتافات "الحرية لكل ولادي، لا تهجير ولا توطين، الأرض أرض فلسطين، اهتف اهتف على المنابر افتحوا لنا المعابر، مش عايزين بس مساعدات ابعتوا لهم دبابات، دب برجلك طلع نار، بينا وبينهم دم وتار، معبر رفح مقفول ليه، أنت خايف ولا ايه".

وخرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضه تهجير أهالي غزة كما رفض تصفية القضية على حساب سيناء.

وندد المصريون بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت داخل مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.