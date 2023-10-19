الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محاميو أسيوط يهتفون: "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"

مظاهرات اسيوط
مظاهرات اسيوط

احتشد عدد من المحامين، أمام نقابة المحامين بأسيوط، يهتفون ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، ومؤكدين رفضهم لتهجير الفلسطينيين، من أرضهم، وتوطينهم في سيناء.

محاميو أسيوط يهتفون ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

وردد محاميو أسيوط، هتافات "الحرية لكل ولادي، لا تهجير ولا توطين، الأرض أرض فلسطين، اهتف اهتف على المنابر افتحوا لنا المعابر، مش عايزين بس مساعدات ابعتوا لهم دبابات، دب برجلك طلع نار، بينا وبينهم دم وتار، معبر رفح مقفول ليه، أنت خايف ولا ايه".

 

وخرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضه تهجير أهالي غزة كما رفض تصفية القضية على حساب سيناء.

وندد المصريون بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت داخل مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.

محاميو أسيوط جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين جرائم إسرائيل معبر رفح القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لمحاولة متظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية فى الأردن

"القاهرة الإخبارية" تعرض الصور الأولية لمحيط مستشفى المعمدانى بعد القصف الإسرائيلى (فيديو)

إسماعيل هنية: مجزرة مستشفى المعمدانى ستشكل نقطة تحول فى وجه الاحتلال

عمرو حمزاوى ينهار على الهواء بسبب مجزرة مستشفى المعمدانى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

فض مسيرة للفلسطينيين فى رام الله بالقنابل المسيلة للدموع

الرئيس الفلسطينى يلغى اجتماعه المقرر مع بايدن غدًا

الأونروا: استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمدرسة بمخيم المغازى

الرئيس الفلسطينى يعلن الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمدانى

الأكثر قراءة

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

استقالة جديدة في "بي بي سي" بسبب الانحياز غير المهني في "حرب غزة"

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

"مراتي فضحتني".. مفاجآت في تحقيقات الصيدلي المتحرش بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم