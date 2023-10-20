فقدت الولايات المتحدة مركزها الأول كمصدر للذرة إلى البرازيل، لكن بعض المحللين يقولون إن الأمر قد يكون مختلفًا في العام المقبل، وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر منتجي الذرة في العالم، حيث تحتل مكانة رائدة في صناعة الزراعة وإنتاج المحاصيل، وفقًا للإحصائيات الزراعية بالولايات المتحدة، وتشكل الذرة أحد المحاصيل الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث تتم زراعتها على مساحات واسعة في مختلف الولايات.

حيث تتعامل الدولة المتواجدة في أمريكا الجنوبية مع العديد من القضايا، وانخفضت وكالة المحاصيل التابعة لها "كوناب" محصولها للفترة 2023-2024 عند 119.4 مليون طن، وهو انخفاض من 131.9 مليون طن في العام الماضي، ويلقي كوناب اللوم على الانخفاض المتوقع في فدان الذرة المزروعة بشكل أقل حيث يجد المزارعون المزيد من الأموال في فول الصويا.

ويقول الخبراء إن التغيرات المناخية نتج عنها تراجع في إنتاج الذرة، ويتوقعون أيضًا أن ينخفض ​​محصول الذرة المستخدم للتصدير بنسبة 11% تقريبًا، لكنهم يحذرون من أنه لن تتم زراعة المحصول حتى أوائل العام المقبل لأن الأمور قد تتغير بين الحين والآخر.

الولايات المتحدة تخسر المركز الأول كمصدر للذرة إلى البرازيل

وتزرع الذرة في مختلف مناطق الولايات المتحدة، ولكن بعض الولايات تبرز بإنتاج أعلى من الذرة، ومن بين هذه الولايات، إلينوي وأيوا ونبراسكا وكانساس وإنديانا هي الأكثر إنتاجًا للذرة.

وتستخدم الذرة في العديد من الصناعات والقطاعات، فهي تستخدم كغذاء للإنسان والحيوان، وتُصنع منها منتجات مثل زيوت الذرة والسكروز والنشاء، كما تُستخدم في صناعة الوقود الحيوي والبلاستيك والألياف.

وتعتبر الولايات المتحدة أحد أكبر مصدري الذرة في العالم، يتم تصدير الذرة الأمريكية إلى عدة دول حول العالم، حيث تلبي احتياجاتهم في صناعة الأعلاف والأغذية.

تعتبر الولايات المتحدة أحد أكبر مصدري الذرة في العالم

إن إنتاج الولايات المتحدة للذرة يسهم بشكل كبير في تلبية الطلب المحلي والعالمي على هذا المحصول الحيواني والصناعي.

كما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة إيرادات قطاع الزراعة في الولايات المتحدة، وتعتبر الولايات المتحدة مستهلكًا رئيسيًا للذرة، حيث تستخدم في صناعة الأعلاف الحيوانية وإنتاج الأغذية والمشروبات، كما أن الولايات المتحدة تعتبر أحد أكبر مصدري الذرة في العالم، حيث يتم تصديرها إلى العديد من الدول الأخرى.