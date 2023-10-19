الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة والآثار تروج للمقاصد السياحية من الولايات المتحدة الأمريكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي IMEX بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية

 

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IMEX والذي تقام فعالياته بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أهمية المشاركة في هذا المعرض، حيث يعد أهم معرض مهني يُقام في السوق الأمريكية مما يعد فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، مشيرًا إلى أهمية السوق الأمريكية والتي تعد إحدى أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

وأشار  وائل منصور، مدير وحدة أمريكا الشمالية بالهيئة، إلى أنه على هامش المشاركة في المعرض تم عقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة العاملة في السوق الأمريكية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكية إلى مصر، كما تناولت الحديث عن أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران.

كما تم استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأماكن السياحية والأثرية التي يزخر بها، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال الزيارة مما يجعل تجربة السائح أكثر ثراء ومتعة.

جدير بالذكر أن الهيئة تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 55م2 يضم 6 شركات سياحة مصرية، وتعتبر المشاركة فى المعارض السياحية واحدة من آليات الترويج السياحي. 

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