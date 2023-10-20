الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يواجه الزمالك في مباراة السوبر المصري لكرة السلة بالبحرين

الأهلي والزمالك يلتقيان
الأهلي والزمالك يلتقيان في مباراة السوبر

تشهد صالة مدينة خليفة الرياضية بالبحرين في السابعة مساء اليوم مباراة السوبر المصري لكرة السلة بين القطبين الأهلي والزمالك الذي يسعى كل منهما للفوز باللقب لأول مرة.

ويشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل بطولتي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي في حين يشارك الزمالك بصفته وصيف بطولة كأس مصر وشهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين تفوقا ساحقا للأهلي الذي فاز على الزمالك في 8 مباريات متتالية وبالتالي يسعى لتأكيد تفوقه بينما يطمح الزمالك في كسر سلسلة النتائج السلبية وتحقيق البطولة المحلية الأولى هذا الموسم.

المواجهة ال27 بين أوجستي ومرعي

مباراة السوبر تشهد المواجهة رقم 27 بين الإسباني أوجستي بوش المدير الفني  للأهلي وأحمد مرعي المدير الفني للزمالك وتفوق بوش الذي حقق 18 انتصارا مقابل 8 انتصارات لأحمد مرعي.

من جانبه أكد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للأهلي أنه يرفض نغمة تفوق فريقه على الزمالك مشيرا إلى أن نتائج مباريات الفريقين الموسم الماضي كانت متقاربة في النتيجة.

أما أحمد مرعي المدير الفني للزمالك فأكد أن فريقه عاني كثيرا خلال الموسمين الماضيين لذلك تمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة له مشيرا إلى أن الأهلي يعيش أفضل فتراته وهو الأفضل حاليا في مصر وإفريقيا.

قائمة الأهلي والزمالك للسوبر

الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للأهلي اختار 13 لاعبافي قائمة المباراة  وهم: "سيف سمير والأمريكي مارك ليونز وإيهاب أمين ومؤمن خيري وعمرو زهران وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر ومروان سرحان وعمر طارق ومصطفى كيجو ويوسف المعداوي وأحمد مهيب وعمر عزب.

ةاختار أحمد مرعي المدير الفني للزمالك 14 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمر هشام ووليد عبد الجواد وياسين ياسر عبد الوهاب وعلي حجازي وأحمد عزب ومحمد إبراهيم ومعاذ أيمن وأدهم العيدة وأحمد ياسر عبد الوهاب وأحمد إسماعيل وعلي عمر وزياد أيمن وخالد عبد الناصر والأمريكي أو جاي مايو.

 

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