وزير الأوقاف الجزائرى يشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

أشاد وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، بدور مصر الكبير في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم، مؤكدًا أن مصر في الطبيعي ترحب بهم ولكن ليس بأن يُهجّروا قسرًا.

وقال بلمهدي - في تصريحات خاصة على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء الفتوى وتحديات الألفية الثالثة " والذي اختتم أعماله أمس - إنه يجب على قادة العالم العربي وأصحاب الضمائر الحية من الغرب أن يتحدوا من أجل وقف قتل الأطفال والنساء ومنع الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني وترفضه كل الأديان السماوية.

القضية الفلسطينية هى قضية الفطرة السوية

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الفطرة السوية وهي قضية عادلة ولن تسقط بالتخاذل أو التكاسل ولا وجود لتفاهم خارج دائرة فلسطين والشعب الفلسطيني.

وقال:"ندعو من كل منابرنا ونطالب بأن يلتزم هذا المحتل باللوائح الأممية وان يترك هذا الظلم والتهجير الممنهج والإبادة والتطهير العرقي".

كما حث أمين عام الفتوى بأستراليا، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والذي اختتم أعماله أمس - كل من هو متمكن في العلم من أهل السنة والجماعة على عقيدة الأزهر الشريف وجامعة الزيتونة والمرجعيات الكبرى في العالم الإسلامي بالاهتمام بالفضاء الإلكتروني مع الرجوع إلى المرجعيات الإسلامية المعتدلة.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي جاء به جميع الأنبياء وهو الكفيل والضامن لمن التزم به أن يعيش في الدنيا عيشة راضية وأن ينسجم انسجاما معتدلا موافقا للشريعة في أي مجتمع هو يعيش به سواء كان يعيش في مجتمع غالبيته مسلمين أو غالبيته غير مسلمين فالملتزم بالدين يستطيع أن يعيش في أي مكان على أن يلتزم بتعاليم هذا الدين العظيم بعيدا كل البعد والتطرف والغلو.