المهن التعليمية تعلن دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية

أصدرت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بيانا قالت فيه: نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة كل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف البيان أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

وأوضح البيان: أنه استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع ٣٠ يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضًا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.

واكد البيان: ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية.



وكانت نظمت اليوم نقابة المهن التعليمية، مؤتمرا حاشدا بميت غمر فى محافظة الدقهلية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، شارك فيه ألاف المعلمين، ضمن سلسلة مؤتمرات أطلقتها النقابة لتأييد الرئيس السيسي، وتعريف المعلمين بحقوقهم السياسية والدستورية وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب فى كلمته: " أننا لسنا بمعزل عن مجريات الأمور وأحداثها.... فيجب أن نشيد بالإجراءات والقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان أمن مصر وسيناء بالتحديد، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر وجهوده الكبيرة التى يشيد بها العالم لوقف التصعيد فى غزة، وضرورة عبور الإغاثات العاجلة لأهل غزة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعلن أن الإجلاء القسري إلى سيناء يعد طمسًا للقضية الفلسطينية وهو الأمر الذي لن تقبله مصر"، ونحن نقف خلف الرئيس السيسي فى كل القرارات التى يتخذها لحماية الأمن القومى المصرى.



وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن جموع المعلمين مع مصر ولأجلها يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ليستكمل مسيرة العطاء والإنجاز والبناء، في ظل الاستقرار والأمان الذى تنعم به مصر في عهد الرئيس السيسي.

وقال الزناتي: "إننا اليوم أمام معركة تستلزم إعمال الفكر واستلهام الرشد في توقيت أحوج ما نكون فيه إلى التدبر والنظر بالعين الثاقبة إلى المستقبل، وإلى المنطقة حولنا، لنقرر من يمكنه أن يقود سفينة هذا البلد في هذا الوضع الشائك والتوقيت العصيب الذي تبرق فيه نيران الفتن والحروب من حولنا".

وأضاف الزناتي أن جموع المعلمين يرون أن المرحلة الراهنة لا يتولاها إلا الرئيس السيسي الذي استطاع أن ينقذ الوطن من قبضة الإرهاب، بالتوازي مع البناء والتنمية والمشروعات التي شهدتها مصر في ظل تولي حكم مصر.

وأوضح خلف الزناتى، أن نقابة المعلمين سوف تعمل على توعية مجتمع المعلمين بالمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابي القادم وتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية بأهمية المشاركة فى التصويت بالانتخابات وتحقيق حالة إيجابية من المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ماتنوى النقابة القيام به الفترة المقبلة عن طريق 53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية تعمل تحت مظلة النقابة العامة للمهن التعليمية.

وأعلن المعلمون المشاركون في المؤتمر الحاشد الذي أقيم فى مقر النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر برئاسة عادل حاحة، تأييدهم ودعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بحضور هيئة مكتب النقابة العامة المعلمين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بميت غمر، رؤساء وأعضاء اللجان النقابية ببندر ميت غمر، ومركز ميت غمر، وأجا، والسنبلاوين، وتمي الأمديد.