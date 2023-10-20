مشاهدة الزهرة واقتران القمر مع زحل بالعين المجردة الإثنين والثلاثاء المقبلين

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن ظاهرتين فلكيتين تحدثان يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين يمكن رصدهما بالعين المجردة السليمة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وهما رؤية كوكب الزهرة "المع كواكب المجموعة الشمسية"، واقتران القمر مع كوكب زحل" لؤلؤة المجموعة الشمسية".

وأشار تادرس في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إلى أن أولى تلك الظواهر ستحدث يوم الاثنين المقبل، حيث سيصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبا،وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وعن الظاهرة الثانية، قال أستاذ الفلك إنه سيمكن رؤية القمر مقترنا مع كوكب زحل يوم الثلاثاء المقبل،ونراهما متجاورين بالسماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم، وسيظلان بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـساعة 2:20 صباحا من فجر اليوم التالي.

أفضل الأماكن لمشاهدة تلك الظواهر الفلكية تكون في الحقول الزراعية

وأضاف أن مصطلح الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

ولفت إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة تلك الظواهر الفلكية تكون في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والجبال،مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.