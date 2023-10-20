بايدن: أطلب من الكونجرس دعما ماليا إضافيا لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما تعيشه إسرائيل في الوقت الراهن أشبه بتجربة 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، زاعمًا أن "اعتداء" حركة المقاومة في فلسطين "حماس" على الأراضي المحتلة يشبه الوحشية في أوكرانيا.

وأضاف بايدن في خطابه للداخل الأمريكي في العاصمة واشنطن والذي نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”: "سنعمل على تعزيز القدرة العسكرية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق وأن تكون منظومة القبة الحديدية في أقصى درجات جاهزيته".

وتابع: "قلت للإسرائيليين إنه لا يجب أن يتصرفوا بدافع الغضب الأعمى، وبحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتياجات تل أبيب الأساسية وعدم إلحاق الأضرار بالمدنيين والتقليل منها بقدر الإمكان، وأطلب من الكونجرس دعما ماليا إضافيا لإسرائيل".